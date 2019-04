Centenaire du gouvernement provisoire : les représentant du Parlement reproduisent la 1e séance du Congrès provisoire

Photo : KBS News

A l’occasion du 100e anniversaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, différents événements se déroulent dans le pays et à l’étranger.L’Assemblée nationale a ouvert le bal, hier, veille de l’anniversaire, à l’image du Congrès provisoire qui avait tenu sa première séance un jour avant la création du gouvernement provisoire à Shanghaï. Ainsi, 20 députés, dont des présidents de groupe parlementaire de cinq partis, ont reproduit dans la soirée la 1e séance dans la ville chinoise ayant abrité le gouvernement d’exil pendant l’occupation japonaise.Une cérémonie officielle marquant la création du gouvernement proprement dit est prévue ce soir, au parc de Yeouido, situé au centre de Séoul. Une dizaine de milliers de participants sont attendus, dont des militants indépendantistes et leurs familles ainsi que des citoyens.Des manifestations similaires devraient se dérouler également à Shanghaï, à Chongqing ainsi qu'à Los Angeles en présence des descendants des patriotes et des expatriés.