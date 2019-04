Les Emirats arabes unis auraient rapatrié 823 ouvriers nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir rapatrié 828 travailleurs nord-coréens depuis le 22 décembre 2017, dans un rapport remis au Conseil de sécurité. D’après le document, il s’agirait de plus de la moitié de l’ensemble des ressortissants du pays communiste qui perçoivent un salaire dans son pays.Cette démarche s’inscrit dans l’application de la résolution 2397 du Conseil de sécurité de l’Onu, adoptée en décembre 2017. Le texte prévoit le rapatriement de tous les ouvriers originaires de l’Etat ermite par les pays membres d’ici décembre 2019.Dans un rapport précédent soumis en juillet dernier, Abou Dhabi avait fait savoir que les deux pays avaient arrêté l’envoi respectif d’ambassadeurs, et qu’il avait cessé la délivrance de nouveaux visas pour les entreprises et les ressortissants nord-coréens.