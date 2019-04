Feux de montagne : le gouvernement annonce une série de mesures d’aide

Photo : YONHAP News

Afin de venir en aide aux sinistrés des grands feux de forêt qui ont ravagé la région nord-est du pays la semaine dernière, le gouvernement a annoncé, aujourd’hui, une panoplie de mesures.Ces dispositifs concernent un total de 1 200 habitants de quatre districts et villes de la province de Gangwon, à savoir Goseong, Sokcho, Gangneung et Donghae. Quelque 800 d’entre eux résident toujours dans des établissements publics.Dans le détail, le gouvernement a décidé d’installer tout d’abord des logements provisoires d’une superficie de 24m2 chacun. Parallèlement à cela, une enveloppe de 1 800 milliards de wons, soit environ 1,4 milliard d’euros, sera débloquée. Le délai de perception de différents impôts sera également prolongé pour les sinistrés.Côté santé, ces derniers pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50 % de leur cotisation à l’assurance maladie pendant trois mois, et leur reste à charge dans les frais médicaux sera abaissé ou supprimé.Enfin, l’administration envisage également de promouvoir activement le tourisme dans la région.