Voyages : de nouveaux indicateurs de vigilance pour les ressortissants américains

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a introduit un nouveau système d’indicateurs de vigilance à l’égard des pays où ses ressortissants mettent les pieds.Selon le Wall Street Journal, le ministère classait jusqu’ici le monde en quatre catégories en fonction du risque sécuritaire. Exemple : la première d’entre elles, « vigilance normale », dont font partie la Corée du Sud et nombre de pays européens, et la seconde, « vigilance renforcée ».Cette division en fonction du degré de risque a cependant été jugée insuffisante. Du coup, un classement avec des lettres comme K, T, C, N et O sera désormais utilisée en parallèle. K pour les 35 pays où les touristes risquent d’être kidnappés ou pris en otage, T pour les nations où un risque de terrorisme existe, C pour les crimes, N pour les catastrophes naturelles et enfin O pour les pays où il est interdit de voyager aux Américains, comme la Corée du Nord.