Des experts américains voient des signes de préparation d’un défilé militaire par Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord préparerait-elle un défilé militaire avant la fin du mois ? C’est du moins ce que présument deux experts, Victor Cha et Joseph Bermudez, sur le site internet spécialisé dans le suivi du pays communiste Beyond Parallel, géré par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).Leurs arguments : 217 véhicules militaires, rassemblés dans un champ d’entraînement de défilé situé à l’est de Pyongyang, ont été observés par des satellites dimanche dernier. Ainsi, selon les deux chercheurs américains, il se peut que le royaume ermite organise une parade militaire à l’occasion de l’anniversaire du fondateur du régime Kim Il-sung, lundi prochain, ou de celui de la création de l’armée nord-coréenne, le 25 avril.Les deux experts ont ensuite estimé que si le régime de Kim Jong-un profite de cet éventuel défilé pour arborer de nouvelles armes, voire des missiles balistiques, cela pourrait compliquer les efforts diplomatiques du pays, alors que les démarches politiques se poursuivent en coulisse afin de relancer les pourparlers avec Washington.