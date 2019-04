Inégalités de revenu : la Corée du Sud au 32e rang des pays de l’OCDE

L’écart des revenus entre les foyers sud-coréens s’est creusé, au point que le pays du Matin clair fait partie des derniers du classement des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).L’Office national des statistiques (Kostat) a publié aujourd’hui des indices supplémentaires sur la redistribution des revenus annuels, y compris la part des revenus des 10 % les plus riches divisée par ceux des 10 % et des 40 % les plus défavorisés.Le premier indice s’est amélioré en 2017 avec 1,44, contre 1,45 en 2016. La Corée du Sud s’est toutefois classée 30e parmi les 36 pays membres de l’OCDE.Quant au deuxième indice, de 5,79 en 2017, c'est un recul léger par rapport aux 5,73 de 2016. Cet indice est utilisé par l’organisation internationale d'études économiques pour mesurer les inégalités de revenu par pays. Plus le chiffre est élevé, plus les inégalités sont importantes.Celui de la Corée du Sud est resté au 32e rang, ce qui signifie que les inégalités entre foyers sont palpables. Les pays classés plus bas sont le Mexique (7,2), le Chili (7) et les Etats-Unis (6,3).