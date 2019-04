Les deux Corées et le Japon discutent de l’appellation de la mer située entre la péninsule et l’archipel

Photo : YONHAP News

Les deux Corées et le Japon auraient tenu une réunion à huis clos, mardi à Londres, sous l’égide de l’Organisation hydrographique internationale (OHI) afin de discuter de l’appellation de la mer qui sépare la péninsule et l’archipel. C’est ce qu’ont rapporté aujourd’hui plusieurs médias nippons.Séoul et Pyongyang nomment tous deux « mer de l’Est » les eaux en question, contre « mer du Japon » pour Tokyo. Et le gouvernement sud-coréen a proposé de faire cohabiter les deux appellations dans un périodique de l’OHI, « Limites des océans et des mers », qui sert de référence pour la production des cartes dans le monde entier, jusqu’à ce que les parties prenantes trouvent un terrain d’entente sur ce dossier brûlant. A l'heure actuelle, seule l’appellation « mer du Japon » figure sur ce document.Toujours d’après les médias de l'archipel, les deux camps ont dû se contenter de réaffirmer leur position initiale, et le gouvernement japonais envisagerait de poursuivre ses démarches diplomatiques auprès des pays européens et des Etats-Unis afin de faire imposer l’expression « mer du Japon » comme unique appellation de la zone concernée.