L’Onu reconduit d’un an le Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de prolonger d’un an supplémentaire les activités du Panel d’experts chargé d’assister le Comité des sanctions contre la Corée du Nord. La résolution adoptée à cet effet prolonge leur mandat jusqu’au 24 avril 2020.Ainsi, la date de rendu du rapport intermédiaire sera le 2 août prochain et celle du rapport annuel le 7 février 2020, pour une publication respective le 6 septembre et le 6 mars de l’année prochaine.Selon plusieurs officiels diplomatiques, les Etats-Unis voulaient soumettre au vote cette décision mais se sont heurtés à l’opposition de la Russie. Celle-ci voulait inclure l’impact humanitaire des sanctions sur le royaume ermite. Mais au final, le contenu du projet de résolution n’a pas été modifié en profondeur.Dans ses derniers rapports, le Groupe d’experts du comité onusien a dénoncé des violations de la Corée du Nord telles que les activités nucléaires et balistiques, les trafics de marchandises prohibées, les exportations d’armes vers le Moyen-Orient et l’Afrique et les piratages informatiques. Il a aussi estimé que Pyongyang avait détourné quelque 670 millions de dollars en devises étrangères et monnaies virtuelles en ayant recours à des cyberattaques en violation des sanctions de la communauté internationale.