Sommet Séoul-Washington : Trump soutient le rôle de médiateur de Moon pour le dialogue avec Kim

Photo : KBS News

Moon Jae-in a fait part de son intention de rencontrer le dirigeant nord-coréen dans un avenir proche. C’était au cours du sommet sud-coréano-américain ce matin, heure de Séoul, à la Maison blanche. Son homologue Donald Trump a alors demandé de lui faire parvenir la position de Kim Jong-un le plus tôt possible, à l'issue de ce prochain sommet intercoréen ou via d’autres niveaux de contact.Après le sommet Moon-Trump, un communiqué de presse a été publié par le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale Chung Eui-yong.D’après ce document, les deux leaders ont notamment échangé sur les moyens concrets pour relancer le dialogue avec Pyongyang afin de réaliser à la fois la dénucléarisation et l’installation d’une paix permanente dans la péninsule.A cet égard, le président américain s’est dit disposé à dialoguer avec son homologue nord-coréen. Il a néanmoins laissé entendre qu’il ne hâterait pas la tenue d’un 3e sommet avec Kim, en affirmant qu’il fallait d’abord passer par les procédures nécessaires.Trump et Moon ont ainsi convenu que la méthode actuelle, dite « top down », à savoir des décisions prises au plus haut niveau, était adéquate dans ce processus. Convaincus que de bonnes relations intercoréennes contribuent à faire avancer les négociations nucléaires, ils ont également discuté des moyens visant à promouvoir la coopération Séoul-Pyongyang.Quant à la première séance de la 14e Assemblée populaire suprême de Corée du Nord, tenue hier, les deux hommes se sont réjouis que Pyongyang ait décidé, avant cet évènement important, de poursuivre le dialogue avec les Etats-Unis en abandonnant la priorité donnée au nucléaire au profit d’une nouvelle stratégie, celle de « construction de l’économie socialiste ».Enfin, le numéro un sud-coréen a invité le locataire de la Maison blanche pour sa deuxième visite en Corée du Sud. Proposition pour laquelle ce dernier a exprimé sa gratitude.Moon Jae-in s’est ensuite envolé vers Séoul, achevant ainsi sa visite de trois jours à Washington.