Produits halieutiques de Fukushima : Séoul remporte le procès intenté par Tokyo devant l’OMC

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les friands de poissons et de fruits de mer en Corée du Sud. Cette dernière peut maintenir l’interdiction d’importer des produits halieutiques en provenance de la région de Fukushima, au Japon. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) vient d’approuver définitivement le bien-fondé de cette démarche.Plus exactement, l’instance d’appel de l’organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a donné gain de cause, ce matin, heure de Séoul, à la Corée du Sud contre le Japon. Cette décision renverse le verdict en première instance rendu par un groupe d’experts de l’organisation. Ce dernier avait jugé alors les dispositifs incriminés incompatibles avec ses règles.Les mesures de précaution en question ont été mises en place en 2013 suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima sur la côte nord-est de l'archipel en mars 2011.Comme on s’y attendait, le gouvernement sud-coréen a tout de suite salué ce verdict. Dans la foulée, il a annoncé qu’il allait maintenir ses mesures de restriction des importations sur les produits concernés.Naturellement, la réaction était tout autre chez les Japonais. Dans un communiqué publié tôt ce matin, le ministre nippon des Affaires étrangères, Taro Kono, a annoncé que Tokyo allait néanmoins continuer à demander à Séoul de lever ces limitations.