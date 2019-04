Kim Jong-un réélu président de la Commission des affaires de l'Etat de la RPDC

Photo : YONHAP News

A Pyongyang, la première session de la 14e Assemblée populaire suprême a eu lieu hier pour annoncer le deuxième mandat de Kim Jong-un en tant que président de la Commission des affaires de l’Etat, le plus haut organe de décision du régime. C’est ce qu’a rapporté la KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne.A l’occasion de ce grand rassemblement, un nouveau Premier ministre a été élu pour remplacer Pak Pong-ju. C’est Kim Jae-ryong qui assurera le poste de chef du cabinet chargé de gérer l’économie du pays. Il était le président du bureau régional du Parti des travailleurs dans la province de Jagang, le centre de l’industrie militaire nord-coréenne. Par ailleurs, son nom a été appelé en premier lors de la nomination de membres du Bureau politique au cours de la réunion plénière du parti, tenue avant-hier.Par ailleurs, Choe Ryong-hae, vice-président du comité central du parti unique, a succédé à Kim Yong-nam au poste de président du présidium du Parlement nord-coréen. Il a également été nommé premier vice-président de la Commission des affaires de l’Etat. Ainsi, il s’impose davantage en tant que numéro 2 du pays communiste.Lors de la réunion d’hier, Kim Yong-chol, un autre vice-président du comité central du parti, et Ri Yong-ho, chef de la diplomatie du pays, ont été réélus comme membres de la Commission des affaires de l’Etat. Quant à Choe Son-hui, vice-ministre des Affaires étrangères, elle y accède pour la première fois.La KCNA a ajouté que la révision de la Constitution faisait partie de l’ordre du jour, sans donner plus de précisions.