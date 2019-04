Le pape exprime à Ban Ki-moon son soutien pour la réunification coréenne

Photo : YONHAP News

Ban Ki-moon a rendu visite au pape François dans la matinée du 11 avril, heure locale, au Saint-Siège. Le souverain pontife a accordé à l’ancien secrétaire général des Nations unies un entretien privé de 20 minutes pour parler de la paix mondiale, de la situation dans la péninsule coréenne et des problèmes d’environnement.Ban a d’abord exprimé sa gratitude au souverain pontife pour son discours à l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2015, sous sa présidence. Il l’a notamment remercié d’avoir proclamé l’encyclique « Laudato Si » - Loué sois-tu - dédiée à l’écologie en juin 2015, contribuant ainsi à faire conclure l’accord de Paris sur le climat en décembre de la même année.A ce propos, François a fait valoir que l’écologie est une question directement liée à la vie, et que l’humanité n’aura pas d’avenir si elle ne règle pas les problèmes d’environnement.L’ancien chef de l’Onu a, lui, évoqué les derniers changements survenus dans la péninsule coréenne, tels que les sommets entre les deux Corées, entre Pyongyang et Washington ainsi qu’entre Pyongyang et Pékin. Du coup, il a espéré que le dernier sommet sud-coréano-américain porte ses fruits et que le pape donne un message d’espoir aux habitants nord-coréens.François a voulu faire connaître son soutien ferme pour instaurer la paix dans la péninsule coréenne. Il a également souligné l’importance du dialogue, d’autant plus que la situation de cette région a un impact important sur le plan international.Le pape n’a pas oublié de rappeler sa rencontre avec le président sud-coréen qui est venu au Vatican en octobre 2018. En disant que Moon Jae-in semblait passionné par son projet ambitieux de réunifier la péninsule, il a souhaité que les pays concernés poursuivent leur dialogue, même si cela s’avère difficile.