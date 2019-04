Une entreprise japonaise offre un voyage en Corée du Sud à 1 700 salariés

Photo : KBS News

Selon l’office du tourisme de Corée, une grande entreprise de télécommunications japonaise, World Innovation Love All, a offert un voyage de trois jours au pays du Matin clair à 1 700 de ses employés.A partir d’aujourd’hui, ces salariés nippons visiteront des sites touristiques incontournables de Séoul, tels que le palais royal Gyeongbok et le quartier commercial Myeong-dong, mais aussi le centre de conventions et d’expositions Kintex à Ilsan, dans le nord de la capitale.L’entreprise a offert à ses cadres et salariés méritants ce programme touristique à titre de récompense. L’an dernier, elle avait déjà organisé un séminaire de grande envergure en Corée du Sud, réunissant 240 participants. Comme celui-ci a enregistré un taux de satisfaction très élevé, elle a choisi à nouveau la péninsule pour son voyage collectif.Selon l’office du tourisme sud-coréen, un visiteur en voyage de motivation professionnelle dépense en moyenne 2 182 dollars, ce qui est nettement supérieur au montant déboursé par un touriste ordinaire, à savoir 1 481 dollars.