Ari Sports Cup : le tournoi de football organisé à Pyongyang en juin prochain

L’Association intercoréenne des échanges sportifs organisera à Pyongyang la sixième édition du tournoi international de football des moins de 15 ans, connu sous le nom « Ari Sports Cup ». Ce sera du 29 juin au 9 juillet. A cet événement participeront 16 équipes. Parmi elles, quatre originaires d'Europe, trois de Corée du Sud, une du Nord, et les autres d'Ouzbékistan, de Chine, du Vietnam et d’Australie.Selon l’association, pour se rendre sur le lieu de la compétition, les équipes sud-coréennes emprunteront la voie terrestre qui passe par les monts Geumgang et la ville nord-coréenne de Wonsan.En plus de cela, les deux Corées poursuivront les échanges sportifs entre leurs jeunes cette année. En juillet, un tournoi amical de footballeuses U-19 entre quatre nations aura lieu à Goyang, en banlieue nord de Séoul. Une équipe nord-coréenne y prendra part.Séoul et Pyongyang enverront une équipe unifiée au tournoi international de clubs de football pour les jeunes organisé à Madrid en août prochain. Les jeunes footballeurs de part et d’autre du 38e parallèle s’entraîneront ensemble pendant un mois en Corée du Sud. Leur aventure sera immortalisée dans un film documentaire.L’association intercoréenne a annoncé sa décision d’élargir les échanges sportifs à d’autres disciplines, telles que le golf et la boxe.