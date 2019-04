Grippe : le nombre des patients grimpe de nouveau depuis fin mars

Photo : KBS News

La grippe a repris de l’élan en Corée du Sud. Ainsi, les autorités sanitaires du pays ont préconisé ce matin une vigilance accrue à la population.En effet, le nombre de cas suspects était de 20,3 patients non hospitalisés sur 1 000 dans la 3e semaine de mars. Depuis, ce chiffre a bondi jusqu’à 32,2 la première semaine d’avril.La tranche d’âge des plus affectés comprend les adolescents de 13 à 18 ans, qui représentent 90 malades sur 1 000. Viennent ensuite les enfants de 7 à 12 ans, avec 86,6 patients sur 1 000.Les autorités sanitaires ont recommandé aux parents d’élèves de ne pas envoyer leurs enfants atteints de la grippe à l’école jusqu’à ce que leur température retrouve un niveau normal sans prise de médicaments contre la fièvre pendant 48 heures, et ce afin de prévenir la propagation du virus.