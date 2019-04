La baisse temporaire de la taxe sur les carburants prolongée de quatre mois

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé sa décision de prolonger de quatre mois la baisse temporaire de 15 % de la taxe sur les carburants dont le gasoil, le diesel et d’autres produits dérivés du pétrole. Il l’avait mise en place en novembre dernier afin d’alléger les charges qui pèsent sur les conducteurs, dans un contexte où les cours du baril continuaient à augmenter sur le marché mondial.Cette mesure provisoire est entrée en application le 6 novembre dernier pour ne durer que six mois. Elle devait donc prendre fin le 6 mai. Or, l’exécutif a décidé de la prolonger jusqu’au 31 août, après avoir pris en considération le prix de l’or noir sur les marchés domestique et extérieur, les charges pour les micro-entreprises ainsi que les prix à la consommation.Cependant, le taux de rabais passera à 7 % au cours des quatre prochains mois, contre 15 % actuellement.En repoussant son échéance, le gouvernement espère que ce dispositif va réduire les charges financières liées à la taxe sur les carburants de 600 milliards de wons supplémentaires, soit 466 millions d’euros.