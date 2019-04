Le volcan du mont Baekdu pourrait entrer en éruption après 1 000 ans de sommeil

Photo : YONHAP News

Le volcan du mont Baekdu, situé sur la zone transfrontalière entre la Corée du Nord et la Chine, montrerait des signes inquiétants qui laissent penser à une éventuelle éruption. Caché sous le lac Cheonji au sommet de la montagne, sa dernière éruption de grande ampleur date de l’an 946.Or, ce volcan serait de nouveau entré en activité. Entre 2002 et 2005, les environs du Cheonji auraient subi plus de 3 000 secousses. D’ailleurs, on aurait constaté à plusieurs reprises une montée des eaux du lac, ce qui conforte l’hypothèse d’une possible éruption volcanique.Par conséquent, des voix se sont élevées pour demander une recherche plus poussée sur l’évolution du volcan du mont Baekdu ainsi que la mise en place de mesures au niveau national.Pour partager les informations en la matière, l’Institut de la géoscience et des ressources minières de Corée (KIGAM) co-organisera un débat avec des députés et des organismes spécialisés le 15 avril dans une salle de réunion de l’Assemblée nationale.Plusieurs experts y participeront. Notamment, James Hammond, professeur à l’université de Londres, présentera les résultats d’un projet de recherche géologique sur ce volcan, conjointement mené avec des scientifiques britanniques, américains, chinois et nord-coréens.Par ailleurs, ce rassemblement aura pour but de trouver une solution humanitaire visant à prévenir ou réduire au maximum les dégâts possibles en cas d’éruption volcanique.