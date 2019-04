Séoul signe un nouveau contrat avec Jakarta pour la fourniture de trois sous-marins

Photo : KBS

D’après l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a obtenu une commande de trois sous-marins de 1 400 tonnes de la part de l’Indonésie pour un montant de 1 020 millions de dollars.Le constructeur sud-coréen a signé le contrat lors d’une cérémonie officielle organisée aujourd'hui à Bandung. C’est sa seconde commande de la part du pays d’Asie du Sud-est.En effet, DSME avait déjà conclu un marché en 2011 pour exporter trois sous-marins de 1 400 tonnes chacun à l’Indonésie. Le premier, baptisé « Nagapasa », a été livré en 2017, et le deuxième, « Ardadedali », l’an dernier. Le troisième, construit sur place, a été mis à l’eau hier, c’est-à-dire la veille de la signature du second contrat.Avec ce nouveau marché, l’entreprise fournira trois unités d’une version améliorée du sous-marin de 1 200 tonnes « Chang Bogo », la 209e classe de la marine sud-coréenne. DSME a mis au point son modèle destiné à l’exportation, le premier dans le pays, à partir des techniques et du savoir-faire accumulés avec Chang Bogo-I que la Corée du Sud a pu construire suite au transfert de technologies accordé par l’Allemagne fin 1998.Selon le DAPA, l’Indonésie est un pays clé de « la nouvelle politique du Sud » menée par le président Moon Jae-in. A l’issue du sommet de 2017 entre Séoul et Jakarta, les deux pays ont renforcé leurs relations en établissant un « partenariat stratégique spécial ». Ce nouveau contrat fait partie des résultats de la coopération bilatérale entre les deux gouvernements.Par ailleurs, les deux nations devraient poursuivre leur coopération dans l’industrie militaire, notamment pour mener conjointement un projet de développement d’avions de combat de future génération (KF-X et IF-X).