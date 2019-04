Moon Jae-in annoncera aujourd'hui l'identité de son émissaire pour la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président de la République va se prononcer aujourd’hui sur la tenue d'un 4e sommet intercoréen. Selon un haut responsable de la Maison bleue, Moon Jae-in reviendra surtout sur son sommet avec Donald Trump et le récent discours de Kim Jong-un.Et un émissaire spécial doit être envoyé à Pyongyang afin de partager les résultats de la discussion à huis clos entre Moon et Trump avec le leader nord-coréen. Le probable émissaire présidentiel est Chung Eui-yong. Le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae n’accompagnera pas en effet le chef de l’Etat dans sa tournée en Asie centrale qui se déroulera du 16 au 23 avril.La Maison bleue, qui est actuellement en discussion avec le régime communiste concernant le calendrier du prochain tête-à-tête entre Séoul et Pyongyang, annoncera plus de détails après une prise de décision définitive.