Kim Jong-un consolide son pouvoir

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen a obtenu, la semaine dernière, le nouveau titre de « représentant suprême du peuple ». Il cherche ainsi à renforcer son pouvoir à l’approche des négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.A Pyongyang, un grand rassemblement a eu lieu samedi afin de célébrer le lancement du deuxième mandat de Kim Jong-un. Choe Ryong-hae, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, Kim Jae-ryong, nouveau Premier ministre, et Pak Pong-ju, vice-président du Comité central du Parti des travailleurs y étaient présents.Selon la Constitution nord-coréenne, le président du présidium du Parlement est aussi le chef de l’Etat. Suite à la révision constitutionnelle, Kim Jong-un s’est vu attribuer un statut similaire.Par ailleurs, la Corée du Nord célèbre aujourd’hui l’anniversaire de son fondateur, Kim Il-sung. Aucun signe de préparation d'un défilé militaire n'a pourtant été détecté jusqu'ici.Rappelons que des missiles ont été lancés en 2016 et qu’un défilé militaire géant a été organisé l'année suivante afin de commémorer la naissance du grand-père de Kim Jong-un. En 2018, l’année où Séoul et Pyongyang ont repris leur dialogue, le pays communiste s’est contenté d’événements culturels et sportifs.