Donald Trump : un 3e sommet avec Kim Jong-un serait fructueux

Photo : KBS News

« Je suis tout à fait d'accord avec Kim Jong-un que nos relations sont très bonnes. Le terme 'excellentes' conviendrait même mieux. Et un troisième sommet serait fructueux en cela que nous nous comprenons parfaitement. » C'est ce qu'a tweeté le président américain Donald Trump en guise de réponse au discours du leader nord-coréen prononcé vendredi dernier lors de la 14e Assemblée populaire suprême.Le locataire de la Maison blanche a également souligné que la Corée du Nord possède, sous le leadership de Kim, un grand potentiel de croissance, de succès économique et de richesse. Et d'ajouter qu'il lui hâtait de voir le pays communiste, une fois libéré des sanctions et des armes nucléaires, rejoindre les grandes puissances du monde.Le message du numéro un des Etats-Unis ne contient aucune critique à l'encontre du dirigeant nord-coréen. Il a d'ailleurs évoqué la dénucléarisation et la levée des sanctions en même temps, sans donner la priorité ni à l'une ni à l'autre. Ce qui diffère légèrement du discours de Kim, qui a lui suggéré des conditions préalables à leur éventuelle nouvelle rencontre.