La Corée du Sud et les Emirats arabes unis renouvellent un accord de swap de devises

Photo : Getty Images Bank

La Banque de Corée (BOK) et la Banque centrale des Emirats arabes unis sont convenus, samedi dernier, au siège du Fonds monétaire international (FMI), de renouveler un accord de swap de devises. A travers cette décision, les deux pays s'attendent au renforcement du commerce bilatéral et de la coopération financière.D’après la BOK, le montant est limité à 6 100 milliards de wons, à savoir environ 4,8 milliards d'euros. Le texte dont la durée est fixée à trois ans pourra être renouvelé d'un commun accord.Le premier accord du genre avec le pays arabe est arrivé à son terme en octobre 2016, mais il n'a pas été renouvelé pour des raisons techniques provenant des cadres juridique et institutionnel différents des deux pays.