Hong Nam-ki s'entretient pour la première fois avec Steven Mnuchin

Photo : YONHAP News

Samedi dernier, le ministre sud-coréen des Finances s’est entretenu avec le secrétaire américain au Trésor à Washington. C'est une première depuis son investiture.Lors de cette rencontre qui s’est tenue en marge de réunions entre les ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20, Hong Nam-ki a sollicité le soutien de Steven Mnuchin pour que la Corée du Sud puisse être exemptée de droits de douane américains sur les automobiles importées. Face à cette demande, son interlocuteur a dit comprendre la position de Séoul tout en espérant que la question sera résolue convenablement, compte tenu de l’impact majeur de la décision de Washington sur la relation commerciale entre les deux pays.Sur place, le vice-Premier ministre sud-coréen à l’Economie a également rencontré le ministre suisse de l’Economie Guy Parmelin. A cette occasion, ce dernier a souligné la nécessité de modifier l’accord de libre-échange signé en 2006 entre la Corée du Sud et l'Association européenne de libre-échange (AELE) composée de quatre membres, à savoir la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.