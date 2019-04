BTS pulvérise tous les records avec son nouvel album

Photo : YONHAP News

La toute première prestation du titre phare du nouveau disque des Bangtan Boys, intitulé « Map of the Soul : Persona », a eu lieu le 14 avril en direct sur le plateau de la célèbre émission Saturday Night Live, diffusée sur la chaîne américaine NBC. Plus connu sous son acronyme SNL, ce show était animé ce soir-là par Emma Stone, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « La La Land ».Dès sa sortie internationale le 12 avril à 18h, le nouvel album du boys band sud-coréen a grimpé au sommet des ventes iTunes dans 86 pays.Le clip du titre phare, « Boy With Luv », composé en collaboration avec la star américaine de la pop Halsey, a établi un tout nouveau record en franchissant la barre des 100 millions de vues à peine 37 heures après sa mise en ligne sur YouTube.Les sept garçons qui sont en pleine promotion aux Etats-Unis regagneront Séoul pour une conférence de presse mercredi avant de reprendre leurs activités musicales en Corée du Sud.