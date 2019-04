Golf : Shin Ji-yai remporte le Studio Alice Ladies Open au Japon

Photo : YONHAP News

Hier, Shin Ji-yai s’est hissée en tête du classement au Studio Alice Ladies Open du tournoi LPGA du Japon (JLPGA), qui s'est déroulé à Miki, une ville de la province nipponne de Hyogo. Il s'agit de la 22e victoire de sa carrière.La sud-Coréenne a achevé le round final par un score de 3 sous le par avec 69 coups, rendant une carte finale de -9 avec 207 coups, devançant ainsi Erika Kikuchu et Saki Takeo. Elle est ainsi devenue la première sud-Coréenne à remporter un tournoi de l'édition 2019 du JLPGA, les cinq compétitions précédentes du circuit ayant toutes été dominées par des golfeuses japonaises.Shin a récolté en 2018 trois titres dans les quatre compétitions majeures de l'archipel et s'est hissée cette année en tête du classement des prix en espèces. Elle s'était déjà imposée, rappelons-le, comme la vainqueure la mieux payée de 2006 à 2008 pour le LPGA sud-coréen (KLPGA) et en 2009 pour le LPGA américain.