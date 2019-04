Le nouveau plan triennal de renforcement des infrastructures de base se dévoile

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé d’investir au total 30 000 milliards de wons, à savoir environ 23,3 milliards d’euros entre 2020 et 2022 dans la création de nouvelles infrastructures culturelles, sportives, éducatives et sanitaires.Dans ce cadre, le nombre de gymnases qui est estimé à 963 aujourd’hui augmentera à environ 1 400 d’ici la fin de l’année 2022. Quant au nombre de bibliothèques nationales, il passera de quelque 1 000 à 1 200 durant la même période. Afin d’y parvenir, 14 500 milliards de wons, soit 11,3 milliards d’euros, seront investis dans le renforcement des installations de base en matière de culture et de sport.Parallèlement, 2 900 milliards de wons, l’équivalent de 2,26 milliards d’euros, seront destinés à la multiplication des installations destinées entre autres aux enfants.L’exécutif s’est fixé l’objectif d’atteindre 40 % en matière d’utilisation des crèches publiques d’ici 2021. Les activités extrascolaires réservées aux écoliers des deux premières années seront étendues à l’ensemble des classes de l’enseignement primaire.Les efforts seront également déployés pour doubler le nombre de centres de santé, passant de 66 à 110 entre 2020 et 2022.Afin d’abriter ces nouvelles installations, des terrains publics vacants seront affectés en priorité. Le gouvernement autorise les collectivités locales à lancer des campagnes de financement participatif dans le but de lever les moyens financiers nécessaires à leur mise en service.Enfin, pour améliorer l'efficacité de ce plan triennal, l’exécutif donnera la priorité aux quartiers défavorisés.