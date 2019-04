La ville de Séoul lutte contre les particules fines

Photo : YONHAP News

La circulation des véhicules les plus polluants sera limitée dans le centre de Séoul. Il s'agit d'une superficie de 16,7 km2 baptisée « zone de transport vert », couvrant quinze quartiers situés dans les arrondissements de Jung et de Jongno.Quelque 20 à 30 000 voitures de niveau 5 en matière d'émissions de gaz d'échappement seront concernées à partir du 1er juillet à titre pilote. Et dès le mois de décembre, les contrevenants s'exposeront à une amende. Les engins les plus polluants seront donc bannis du centre-ville durant quelques heures dans la matinée ou la journée, de manière à ne pas trop perturber le flux logistique.La municipalité doublera son soutien financier pour encourager leur remplacement. Pour chaque véhicule de cette catégorie envoyé à la casse, 3 millions de wons, soit environ 2 300 euros, seront alloués à son propriétaire.Ce n'est pas tout. 10 000 motos professionnelles et 400 bus de quartier seront remplacés par leur équivalent électrique. Et 900 000 vieux chauffages ménagers seront convertis en sources d’énergie écologique.