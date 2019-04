Sewol : l’association des familles de victimes dévoile sa liste de 17 responsables

Photo : YONHAP News

A la veille du 5e anniversaire du naufrage du ferry Sewol, une liste de 17 responsables issus du gouvernement de l’époque a été dévoilée par l’association des familles de victimes. Cette dernière pointe du doigt le manque de transparence dans l’investigation et de sanctions envers les coupables. En effet, un seul agent de la police maritime a été sanctionné dans le cadre de ce naufrage meurtrier.Sur la liste, on retrouve Park Geun-hye, l’ancienne présidente de la République destituée, son secrétaire général Kim Ki-choon et l'ex-conseiller présidentiel aux affaires civiles Woo Byung-woo. Ils sont accusés de ne pas avoir pris de mesures adéquates au moment de l’accident et d’avoir tenté de saper les investigations. L'ancien ministre des Affaires maritimes Lee Ju-young et le chef de la police maritime Kim Seok-gyun y figurent également.A leurs côtés, on trouve aussi le nouveau patron du PLC et ministre de la Justice à l’époque, Hwang Kyo-ahn, soupçonné d’avoir fait pression sur l’équipe d’investigation du parquet régional de Gwangju.La pétition enregistrée sur le site de la Maison bleue demandant de faire toute la lumière sur le naufrage a obtenu à ce jour plus de 120 000 soutiens de la population.