Un jeune sur 10 perçoit la cérémonie de mariage comme une nécessité

Photo : Getty Images Bank

En Corée du Sud, un célibataire sur dix seulement estime que la cérémonie de mariage est une nécessité. Selon un sondage réalisé par l’Institut pour la santé et les affaires sociales (Kihasa), 14,5 % des quelque 10 000 interrogés ont trouvé cette cérémonie « absolument nécessaire ».44,2 % des sondés ont répondu être « plutôt favorables » à l’union. Mais les réponses négatives ont tout de même atteint 32,3 % de l’ensemble, et même 40,4 % chez les femmes non mariées.Selon l'institut, l'aspect formel lié au mariage perd peu à peu de son importance chez les jeunes, qui donnent une plus grande priorité à l’autonomie de leurs décisions, même sur le mariage, un événement traditionnellement familial.