Cinéma : succès des longs métrages sud-coréens à Pékin

Photo : KBS News

Le cinéma sud-coréen attire l’attention des cinéphiles réunis au Festival international du film de Pékin 2019. Selon la presse chinoise, les cinq films invités à cet événement ont affiché un taux de réservation de 90 % en moyenne.Parmi eux, « Default » et « Gonjiam : Haunted Asylum » sont particulièrement populaires, au point que tous les tickets ont été tous vendus plusieurs jours d’affilée.Les films du pays du Matin clair retrouvent ainsi la lumière après trois années sombres. En 2017, aucun n’avait été invité à ce festival à cause du conflit lié à l'installation du bouclier antimissile américain THAAD dans le sud-est de la péninsule, et les sept œuvres présentées l’an dernier n’ont pas réussi à susciter un réel engouement.Ainsi, le milieu cinématographique sud-coréen espère que les échanges de contenus entre les deux nations seront redynamisés à travers cet événement qui fermera ses portes le 20 avril.