Photo : YONHAP News

Le troisième lundi du mois d'avril 2019 a été clément dans l’ensemble de la Corée du Sud.Selon Météo-Corée, il faisait entre 0 et 19°C aujourd'hui à Chuncheon dans le nord-est, entre 5 et 17°C à Séoul et enfin entre 8 et 19°C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.Demain, le mercure montera jusqu'à plus de 20°C dans la capitale sud-coréenne.