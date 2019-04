Une cérémonie à la mémoire des victimes du naufrage du Sewol est organisée à Ansan

Photo : KBS News

Le ferry Sewol a fait naufrage il y a cinq ans, jour pour jour, au sud-ouest de l'île Jindo. Afin de ne pas oublier cette tragédie, une cérémonie commémorative aura lieu cet après-midi, à 15h, dans le parc Hwarang à Ansan, dans la province de Gyeonggi.Cet événement organisé en collaboration avec l’association des familles de victimes du Sewol et la fondation du 16 avril réunira environ 5 000 participants, dont des proches des victimes et des représentants politiques.Une marche en hommage aux victimes est également prévue, à partir de 13h, au départ de la station de métro Gojan à Ansan jusqu’au lycée Danwon. Rappelons que parmi plus de 300 victimes, la plupart étaient des élèves de cet établissement scolaire, en voyage scolaire vers l’île de Jeju.Au port de Paengmok, dans la province de Jeolla, aura lieu une cérémonie à la mémoire des défunts.