Séoul se transforme en podium en plein air pour des défilés de mode

Le défilé de mode « Seoul 365 » a été inauguré sur la place de Séoul. Il s'agit de sa 4e édition cette année.Ce rendez-vous en plein air qui a débuté hier constitue une occasion unique de faire connaître non seulement la capitale sud-coréenne mais aussi le « k-style ».La municipalité a annoncé son plan d’organiser des défilés ambulants à l’aide de bus et des shows proposés par de célèbres couturiers sud-coréens dans le but de permettre au plus grand nombre de découvrir la mode du pays du Matin clair.Afin d’encourager la participation du public, plusieurs dispositifs sont mis en place. Les spectateurs qui ont assisté à un défilé peuvent, par exemple, directement acheter les vêtements qui leur plaisent grâce à des codes QR.