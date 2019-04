Moon Jae-in s’envole pour une tournée dans trois pays d’Asie centrale

Photo : YONHAP News

Comme annoncé la semaine dernière, c’est aujourd’hui que le président Moon Jae-in a quitté Séoul pour une tournée de huit jours en Asie centrale. Un périple qui le mènera dans trois pays : le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan. Il s’agit de visites d’Etat. C’est ce qu’a annoncé le palais présidentiel.La première étape sera Achgabat, la capitale du Turkménistan. Au programme : un sommet avec son homologue Gurbanguly Berdimuhamedow et une visite au vaste complexe pétrochimique de Kiyanly, sur la mer Caspienne. Cette usine a été construite par un consortium international conduit par l’entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering.Moon est le deuxième chef de l’Etat sud-coréen à effectuer un voyage dans ce pays riche en ressources naturelles. Son déplacement facilitera l’accès des firmes du pays du Matin clair aux différents projets d’infrastructures locaux, et ouvrira aussi les possibilités de coopération bilatérale en matière de vecteurs de croissance du futur, selon la Cheongwadae.Le locataire de la Maison bleue prendra jeudi la direction de Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, pour un voyage de quatre jours. Là aussi, il s’entretiendra avec le président Shavkat Mirziyoyev et s’exprimera devant le Parlement. Il rencontrera également la communauté sud-coréenne.Enfin, pour sa dernière destination, Moon Jae-in se rendra dimanche au Kazakhstan pour un déplacement de trois jours. Il a rendez-vous avec le nouveau président Kassym-Jomart Tokaïev. L’occasion pour les deux dirigeants d’échanger sur l’expérience de dénucléarisation de ce grand pays d'Asie centrale.