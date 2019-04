Trump ne change pas de discours sur la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump est revenu sur la possibilité d’un troisième sommet avec Kim Jong-un, une possibilité évoquée la semaine dernière par ce dernier.Lors d’une conférence qui a eu lieu hier dans l’Etat du Minnesota, le leader américain s’est lui aussi déclaré favorable à un nouveau dialogue, ajoutant tout de même qu’il n’est pas pressé. Son discours n’a donc pas changé.Trump a aussi attaqué les médias, qui dénoncent l’absence d’avancées visibles dans les négociations nucléaires avec Pyongyang. Il a alors répété que celui-ci a gelé ses tests nucléaires et balistiques et rapatrié aussi des dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée, après sa première rencontre avec Kim à Singapour en juin dernier. Et de souligner que les sanctions à son encontre sont maintenues et que tout va donc dans la bonne direction.Son secrétaire d’Etat Mike Pompeo a de son côté évoqué le fait que le numéro un nord-coréen s’était bel et bien engagé à dénucléariser son pays et que pour cela, les deux pays multiplient les contacts. Il continue ainsi à miser sur une solution diplomatique.