Dénucléarisation : les deux Corées et les Etats-Unis pourront-ils relancer le dialogue en mai ou en juin ?

Photo : YONHAP News

Le président de la République a détaillé hier les résultats de son sommet, la semaine dernière à Washington, avec Donald Trump. L’enjeu de leurs discussions a été de trouver une solution au processus de dénucléarisation de la péninsule. Lors d’une réunion avec son équipe de la Maison bleue, Moon Jae-in s’est aussi exprimé sur le récent discours de Kim Jong-un devant l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen.Il a alors salué la volonté ferme de ce dernier de reprendre le dialogue avec Washington. Dans la foulée, il s’est dit prêt lui aussi à le revoir, sans préciser pour autant de date, ni celle d’une éventuelle troisième entrevue Kim-Trump.Pourtant, certains experts avancent l’idée de faire des deux déplacements prochains de Trump au Japon une opportunité d’organiser ces rencontres, que ce soit entre Trump et Kim, ou entre Trump et Moon, voire entre les trois leaders. Le président des Etats-Unis prévoit deux voyages dans l’archipel en mai et juin, pour la cérémonie d’intronisation du nouvel empereur et le sommet du G20 respectivement.Problème : la Corée du Nord et les Etats-Unis restent campés sur leurs positions respectives. Un changement subtil se fait toutefois sentir. Le chef de la Maison blanche se montre plus souple à l’égard des aides humanitaires au pays communiste. Quant à l’homme fort de Pyongyang, il tient à envoyer un signal de dialogue à Washington.