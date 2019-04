Asiana Airlines mis en vente

Photo : KBS News

Après Korean Air, c’est au tour de sa consœur Asiana Airlines de se retrouver dans la tourmente. La deuxième compagnie aérienne sud-coréenne est désormais à vendre. Une décision prise par son groupe Kumho Asiana. Elle est en difficulté financière au point que son ratio d’endettement atteint 649 %. La dette qu’elle doit rembourser rien que cette année s’élève à 1 300 milliards de wons, l’équivalent de 1 milliard d’euros.Son premier actionnaire, Kumho Industrial Co., est alors obligé de céder 33 % des parts qu’il possède dans la compagnie aérienne pour bénéficier d’une aide financière de la part des principaux créanciers du groupe, dont la Korea Development Bank (KDB). La décision a été avalisée par son conseil d’administration, réuni hier.La KDB a décidé d’accepter ce plan de sauvetage. Elle n’a toutefois pas encore déterminé le montant des prêts à lui accorder.Le processus de vente s’annonce long, la compagnie n’étant pas de petite taille. Selon le patron de la FSC, l’autorité de régulation financière, les choses risquent de prendre plusieurs mois. Et le prix de vente est aussi estimé à plus de 1 000 milliards de wons. Plusieurs candidats sont en lice pour la reprendre. Parmi eux, les conglomérats SK, Hanwha et CJ.Actuellement 25e chaebol, le groupe Kumho Asiana se verra rétrogradé dans le classement après la vente de sa filiale phare. Il ne pourra alors même pas figurer parmi les 60 premières entreprises du pays.