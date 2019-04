Moon Jae-in redemande la confirmation parlementaire de deux nouveaux candidats au poste de juge de la Cour constitutionnelle

Photo : YONHAP News

Malgré l’indignation de l’opposition, Moon Jae-in s’est décidé à nommer officiellement la juge Lee Mi-sun qu’il avait choisie le mois dernier, avec Moon Hyung-bae, pour entrer à la Cour constitutionnelle.Du coup, il a adressé aujourd’hui une nouvelle demande au Parlement afin de l’appeler à lui envoyer ses comptes rendus de confirmation des deux magistrats, et ce jusqu’à jeudi. Si les députés ne respectent pas ce délai, le président de la République peut aussitôt les nommer. Ce sera, semble-t-il, pour vendredi.Les députés de l’opposition conservatrice ne se sont pas opposés à la candidature de Moon Hyung-bae. Ils ont cependant protesté avec véhémence contre celle de Lee. En cause : avant même son audition de confirmation devant l’Assemblée nationale mercredi dernier, son important patrimoine en actions avait commencé à faire débat.Son montant s’élève à quelque 3,5 milliards de wons, l’équivalent de 2,7 millions d’euros. Et ses transactions ont aussi semé le doute, à savoir qu’elle et son mari sont soupçonnés de les avoir effectuées sur la base d’informations privilégiées sur les entreprises concernées. Des allégations démenties bien entendu par les intéressés.Du coup, le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, lui a demandé de retirer elle-même sa candidature. Il a même dénoncé l’arrogance du pouvoir. Afin d’accroître sa pression sur Moon, il est allé jusqu’à porter plainte hier devant le Parquet contre Lee et son époux.Quant au Bareun-Avenir, le deuxième mouvement de l'opposition, il a réclamé le départ du premier secrétaire présidentiel aux affaires civiles Cho Kuk, en lui reprochant d’avoir mal examiné le dossier de candidature de Lee.