Nouveau « Dialogue stratégique » Séoul-Moscou de rang vice-ministériel

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie ont organisé hier à Moscou leur septième Dialogue stratégique de niveau vice-ministériel. La situation dans la péninsule et la coopération entre les deux pays étaient au cœur des discussions.Le pays du Matin clair a été représenté par son premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun, et la Russie par son homologue Vladimir Titov. Les deux hommes étaient sur la même longueur d’onde concernant la nécessité pour Séoul, Moscou et les autres nations concernées de travailler en étroite collaboration pour dénucléariser complètement la péninsule et pour y instaurer une paix durable.Ils ont aussi échangé sur les moyens d’élargir la coopération économique, un sujet qui s’était invité dans les discussions entre Moon Jae-in et Vladimir Poutine lors de leur sommet de juin dernier.Cho et Titov ont aussi affiché de larges convergences sur la nécessité de continuer à travailler ensemble pour que le commerce entre leurs pays s’élève à 30 milliards de dollars et les échanges de visites à un million de personnes en 2020. L’année prochaine marquera le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.