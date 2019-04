Corée du Nord : l’Onu accorde une nouvelle dérogation humanitaire

Photo : YONHAP News

Nouvelle exemption humanitaire aux sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord. Elle concerne cette fois un meilleur approvisionnement en eau potable dans la zone spéciale de Rason, située à la frontière chinoise.D’après le site web du comité de suivi du Conseil de sécurité des sanctions imposées au pays communiste, la demande de dérogation avait été déposée par LNKM. Cette organisation chrétienne, basée à Boise, la capitale de l’Etat américain de l’Idaho, aide les habitants nord-coréens à améliorer leur quotidien. Elle envisage de fournir six types d’équipements nécessaires au forage du puits.Le comité onusien y a donné son feu vert, le 4 avril, et son délai est de six mois. Cette autorisation porte dorénavant à 22 le nombre total des exemptions humanitaires qu’il a postées sur son site Internet.