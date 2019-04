Le voyage en Russie de Kim Jong-un semble imminent

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Russie ont tenu hier, à Moscou, leur septième « Dialogue stratégique » de rang vice-ministériel. Cette rencontre est intervenue alors qu’un voyage russe de Kim Jong-un semble imminent, vraisemblablement la semaine prochaine.Le représentant sud-coréen, en l’occurrence le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun, en a profité pour en savoir plus. Cela dit, son homologue Vladimir Titov s’est refusé à confirmer le déplacement du dirigeant nord-coréen. Il a toutefois laissé entendre que les discussions en ce sens se poursuivaient.Hier, le Kremlin a lui aussi précisé que les consultations liées à un sommet nord-coréano-russe étaient en cours et qu’il tiendrait au courant les journalistes de son lieu et de sa date, s’il se concrétisait.Un responsable gouvernemental sud-coréen présent à la réunion d’hier a affirmé avoir eu l’impression que la rencontre pourrait bien avoir lieu la semaine prochaine. Et d’ajouter que la Russie fait tout de même preuve de prudence, de peur que le régime de Pyongyang ne l’annule à la dernière minute si la nouvelle fuitait.