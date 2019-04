Anniversaire du naufrage du Sewol : Moon Jae-in exprime son émotion

Photo : YONHAP News

A l’occasion du triste cinquième anniversaire du naufrage du ferry Sewol, le président de la République a lui aussi exprimé son émotion et sa détermination.Dans un message publié aujourd’hui sur Twitter, Moon Jae-in s’est engagé à faire toute la lumière sur les causes et les circonstances du drame, qui ne sont toujours pas éclaircies, à en sanctionner tous les responsables et à faire en sorte qu’une telle tragédie ne se reproduise plus.Dans le même temps, il a promis de ne pas ménager ses efforts pour aménager au plus vite un parc à la mémoire des victimes de l’accident. Baptisé « Parc de la vie et de la sécurité du 16 avril », en référence à sa date, cet espace sera installé à Ansan, la ville où est situé le lycée de la majorité des victimes.Pour l’occupant de la Cheongwadae, le naufrage du navire a marqué les esprits et beaucoup de changements sont survenus en cinq ans, plus particulièrement dans la perception des sud-Coréens sur leur sécurité et leur voisinage. Comme ce fut le cas plus récemment lors des incendies de la province de Gangwon. Les gens se sont alors mobilisés spontanément pour évacuer en priorité leurs voisins qui ont du mal à se déplacer.