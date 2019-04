Photo : YONHAP News

Alors qu'un grand soleil dominait la moitié nord du pays ce matin, le sud était toujours recouvert d'un voile nuageux. Quelques gouttes de pluie sont même tombées sur l'île de Jeju et sur la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest de la péninsule.Les températures sont très agréables ce mercredi. D’après Météo-Corée, il fait 22°C à Séoul et Jeonju, 24°C à Daejeon et Daegu, et 18°C seulement à Jeju.