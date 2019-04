Moon Jae-in arrive au Turkménistan

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in est arrivé hier soir au Turkménistan, la première étape de sa tournée qui le conduira aussi en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Aujourd’hui, il a été reçu par son homologue Gurbanguly Berdimuhamedow pour un sommet. Leurs discussions ont porté pour l’essentiel sur les meilleurs moyens de promouvoir l’amitié et la coopération entre leurs pays, notamment dans les domaines de l’énergie et des infrastructures.Concrètement, Moon a notamment lancé l’idée de marier la nouvelle politique du Nord de son gouvernement et la stratégie turkmène de développement d’un hub logistique d’importance internationale. Un mariage qui permettrait aux entreprises sud-coréennes de participer à la construction des infrastructures de transport routier et ferroviaire du pays d’Asie centrale.Demain, l’occupant de la Maison bleue visitera le vaste complexe pétrochimique de Kiyanly, sur la mer Caspienne. Cette usine a été construite par un consortium international dirigé par l’entreprise sud-coréenne Hyundai Engineering.