Un vol spécial d’Air Koryo programmé le 23 avril à destination de Vladivostok

Photo : YONHAP News

La rumeur d’un sommet à Vladivostok entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine semble se préciser. Il a été confirmé qu’un appareil de la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo quittera Pyongyang mardi prochain pour atterrir à 11h à l’aéroport de la ville russe. C’est ce qu’a annoncé un responsable de celui-ci. Il s’agit d’un vol spécial.La compagnie aérienne n’a cependant pas publié cette information sur son site web, peut-être pour des raisons de sécurité. Un de ses responsables a lui aussi affirmé que mardi prochain, aucun vol n’était programmé à destination de Vladivostok.Cependant, d’après une source locale dans la ville russe, il semble possible que Kim et Poutine se rencontrent dès mercredi prochain. Après cette entrevue, celui-ci s’envolerait pour Pékin afin de prendre part à un forum consacré aux « nouvelles routes de la soie ».