Cinq personnes sont mortes poignardées à Jinju

Cinq personnes sont mortes poignardées et 13 autres ont été blessées à Jinju, dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays. L’attaque est survenue aujourd’hui au petit matin, vers 4h30.Son auteur est un homme quadragénaire. Du nom d’Ahn, il a mis le feu à son appartement, puis a tué ou blessé ses voisins qui étaient sortis de chez eux de peur que l’incendie ne se propage.Le feu a été maîtrisé 20 minutes plus tard et Ahn a été interpellé sur place. La police a aussitôt ouvert une enquête.