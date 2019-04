Une « nuit du cinéma coréen » en plein cœur de l’Europe

Photo : YONHAP News

Cette année, le cinéma coréen fête ses 100 ans. A cette occasion, la « nuit du cinéma coréen » s’est déroulée au palais des beaux-arts de Bruxelles, hier soir, dans le cadre du festival du film fantastique de Bruxelles qui a lieu du 9 au 21 avril.A la soirée ont participé quelque 150 personnes, dont l’ambassadeur de Corée du Sud en Belgique, des personnalités des milieux de la culture et du cinéma belges, des réalisateurs sud-coréens et des amateurs de films du pays du Matin clair.Dans son discours, l’ambassadeur a souhaité une coopération plus étroite entre les deux pays à travers le 7e art. 2019 marque la 108e année de l’établissement des liens diplomatiques entre Séoul et Bruxelles.La soirée a été précédée par la projection du long métrage « Believer », réalisé par Lee Hae-young. Celui-ci est en lice pour le prix du meilleur thriller.Parmi les 97 films présentés dans la manifestation cette année, 11 sont sud-coréens.