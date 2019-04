Asiana Airlines : le processus de vente prendrait au moins six mois

Photo : YONHAP News

On vous le disait hier dans ce journal. En difficulté financière, la deuxième compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines est désormais à vendre et le processus de sa vente s’annonce long.Eh bien, le président de la Korea Development Bank (KDB), son principal créancier, a estimé que cela prendrait au moins six mois. Afin d’étayer son estimation, Lee Dong-gull a notamment évoqué les procédures juridiques compliquées. Il a tout de même affiché son optimisme à l’égard de la vente de la compagnie. Et de mettre en garde l’ancien patron du groupe Kumho Asiana contre son éventuelle intervention dans le processus, qui risquerait, selon Lee, de provoquer des conflits entre le groupe et ses créanciers.En attendant de trouver un repreneur, Asiana voit son action plus que doubler en Bourse en une semaine. La nouvelle de sa mise en vente aurait rassuré les investisseurs, qui y voient la perspective de l’augmentation de la valeur de l’entreprise.