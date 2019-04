Samsung dévoile son smartphone pliable Galaxy Fold

Photo : YONHAP News

Samsung a dévoilé les informations détaillées du Galaxy Fold, son smartphone pliable qui sera disponible sur le marché à la mi--mai.Pesant 263 grammes, cet appareil a une épaisseur de 6,9 mm lorsqu’il est déplié, et de 15,5 à 17 mm une fois replié.Le téléphone du géant sud-coréen de l’électronique est plus épais mais moins lourd que le modèle concurrent Mate X du chinois Huawei. Celui-ci pèse 295 g pour une épaisseur repliée de 11 mm.Du côté de la batterie, les deux smartphones arborent des performances similaires aux autres modèles récents, avec 4 380 mAh pour l’appareil sud-coréen et 4 500 mAh pour celui de l’empire du Milieu.