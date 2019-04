Tourisme médical : le nombre de patients étrangers franchit le seuil des 2 millions

Photo : YONHAP News

Le nombre de touristes médicaux au pays du Matin clair a dépassé la barre des deux millions depuis la mise en place, il y a dix ans, du système d’accueil leur étant destiné.L’année dernière, ils étaient 378 967, d’après le ministère de la Santé. En 2018, ces visiteurs étrangers se concentraient particulièrement en Asie. Les Chinois ont occupé la tête du classement avec 31,2 %. Viennent ensuite les Américains (11,9 %) et les Japonais (11,2 %).Les spécialités les plus recherchées étaient la chirurgie plastique et la dermatologie avec 14,4 % et 13,7 % respectivement. Plus de 40 % des patients chinois et japonais ont reçu un service médical dans ces départements.Alors que la part des étrangers qui se sont fait traiter dans les établissements médicaux sud-coréens a augmenté de 7,2 points en glissement annuel, le taux de ceux qui ont visité les hôpitaux généraux et les CHU a reculé de 6,1 points.Le ministère a expliqué l’accroissement des patients asiatiques par le déferlement de la hallyu, la vague culturelle coréenne, et a affiché sa volonté de relever cette tendance.